Aşa îţi încarci CORECT telefonul mobil. Evită să mai faci aceste greşeli!

Multi cred ca nu e bine sa isi incarce telefonul cate putin in timpul zilei, in reprize scurte, deoarece vor produce daune bateriei, si ca e mai bine sa il puna la incarcat cand e aproape sa se inchida. Dar lucrurile nu stau asa!

Potrivit site-ului Battery University, sa iti lasi telefonul conectat la curent cand e full, cum obisnuiesc unii sa procedeze, este rau pentru baterie, pe termen lung. Din moment ce smartphone-ul este 100% charge, sa il tii la incarcat in continuare afecteaza bateria, deoarece o supraincarca. Specialistii de la Battery University ne sfatuiesc: „Cand este incarcat telefonul, nu mai tineti telefonul in priza. E ca si cum ati relaxa musculatura dupa un exercitiu intens la sala“. La fel cum noi avem nevoie de pauza dupa ce am mers la sala, si bateria are nevoie sa se relaxeze dupa ce a fost incarcata.

Specialistii de la Battery University sustin ca bateria incarcata la capacitate maxima se deterioreaza mai repede decat una aproape incarcata, asa ca, spre surprinderea noastra, e mai bine sa o incarci inca o data in timpul zilei decat sa ii dai mult curent electric, o perioada indelungata. Ca sa nu ramai fara baterie, sustin acestia, e ideal sa incarci acumulatorul cate putin in timpul zilei.

