Anul în care nu a existat vară! Ce s-a întâmplat în 1816 este şocant

Acum mai bine de două secole, mai exact în anul 1816, un front atmosferic extrem de neobișnuit a făcut ca părți din America de Nord și din Europa, să nu se poată bucura pe deplin de vară, cel mai călduros anotimp de peste an. Zăpadă în iunie, temperaturile la limita înghețului în luna iulie și august. Milioane de oameni au trebui să facă față foametei și frigului server.

În Europa temperaturile scăzute și ploile abundente au avut ca rezultat distrugerea recoltelor în cea mai mare parte a continentului. A fost cea mai gravă foamete a Europei din secolul al XIX-lea. În vestul Elveției, veriile din 1816 și 1817 au fost atât de reci, încât un baraj de gheață s-a format sub o limbă a ghețarului Giétro, lucru unic în istorie pentru o asemenea perioadă a anului. În primăvara și vara anului 1816, o „ceață uscată” persistentă a fost observată în unele părți ale estului Statelor Unite. Ceața a înroșit și a diminuat lumina soarelui, astfel încât petele solare erau vizibile cu ochiul liber. Nici vântul, nici precipitațiile nu au dispersat "ceața".

Ca un exemplu, în mod obișnuit, la sfârșitul primăverii și începutul verii, în New England și sud-estul Canadei centrale și nordice temperaturile sunt cuprinse ziua între aproximativ 20 și 25 ° C, însă în 1816, media în aceste luni a fost de doar 5 ° C.

Lord Byron, unul dintre cei mai cunoscuți poeți englezi, a scris și un poem pe această temă: „"m avut un vis, care nu era tocmai un vis. Soarele strălucitor a fost stins, iar stelele s-au rătăcit în spațiul veșnic, fără raze și fără pământ, iar pământul înghețat s–a învârtit orb și înnegrit în aerul lunar".

Totuși, care ar fi cauzele care au determinat aceste fenomene meteorologice extreme? Potrivit publicației americane USA Today, vinovată ar fi fost cea mai mare erupție vulcanică înregistrată în ultimele secole, care s-a produs cu un an înainte. La 10 aprilie 1815 erupția vulcanul Tambora, din Insulele Sumbawa, Indonezia, atrăgea atenția oamenilor de știință. Ulterior, fenomenul a fost etichetat ca fiind de nivel VEI 7, pe o scară de 0-8 al indicilor de explozie vulcanică, un eveniment colosal care a proiectat în aer cel puțin 100 Km 3 de tefră.

Acestă erupție, dar și altele din acele timpuri, ar fi constituit deja o cantitate substanțială de praf atmosferic. După cum se întâmplă în cazul unei erupții vulcanice masive, temperaturile au scăzut la nivel mondial, deoarece mai puțină lumină solară a trecut prin stratosfera.

Sursa: cunoastelumea.ro