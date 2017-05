Angajații din Finanțe au ieșit din nou în stradă. O nouă zi de proteste spontane

Angajații din Ministerul de Finanțe au ieșit, din nou, în stradă. Zeci de mii de persoane participă la a două zi de proteste spontane.

Pentru a doua zi consecutiv, în majoritatea sediilor finanțelor publice din țara s-a întrerupt programul cu publicul, iar românii care aveau plăți de făcut au trebui să facă și ei cale întoarsă.

Angajații din Finanțe au protestat și luni și anunțaseră că se vor mobiliza pentru o nouă acțiune similară în cursul zilei de miercuri, când angajați din toată țara sunt chemați să vină la București, la sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Principala nemulțumire a finanțiștilor este aceea că, în urma aplicării noii legi a salarizării unitare, peste 12.000 de angajați din sector vor avea salarii diminuate între 10% și 35%.

Și o parte a angajaților din Vămi au întrerupt lucrul marți dimineață. "Este o acțiune a angajaților; în ce privește răspunsul instituției, este comunicatul agenției naționale prin care președintele roagă angajații să se întoarcă la lucru și o sa aiba un dialog cu ei. Dânsul nu știe că inițiativa este la Parlament, trece cu viteză, la sfârșitul lunii viitoare va fi aprobată. Noi ca organizație am trimis aceste propuneri de câteva săptămâni la ANAF, la Ministerul de Finanțe am cerut o comisie de dialog social care nu s-a întrunit. Nu am primit răspuns", a declarat la Realitatea TV Negoiță Voinea, lider sindical la Vămi.

Aproximativ 300 de angajaţi ai Administraţiei Județene a Finanțelor Publice Dolj au întrerupt lucrul, marţi dimineaţă, în semn de protest faţă de noua lege a salarizării unitare. Activitatea instituţiei a fost blocată.

Protestul salariaţilor de la Finanţe a început luni, iar cei din Dolj sunt decişi să-l continue până ce vor fi chemaţi, la Minister, la discuţii pentru a remedia discrepanţele salariale din noua lege a salarizării unitare.

„Protestul a fost unul spontan, dar colegii mei au decis să-l continue pe termen nelimitat, pentru că vrem să tragem un semnal guvernanților și parlamentarilor să ne asculte și pe noi, să ne bage puțin în seama și să aplice principiile legii așa cum trebuie. Odată cu aplicarea Legii salarizării unitare nouă o să ne scadă salariile. În plus suntem nemulţumiţi de diferenţele salariale existente între noi și colegii noștri din Ministerul de Finanțe din aparatul central", a declarat Brândușa Pălărie, reprezentant sindical, citat de Europa FM.

Proteste de amploare, miercuri, în Capitală

"Probabil că miercuri, împreună cu colegii noștri din țară, toți colegii vor fi convocați la București, vom lua o decizie împreună cu domnul ministru. Suntem alături de colegii noștri din țară care au ieșit la această acțiune. Nu putem să vorbim mai mult despre vreo propunere de la Ministerul Finanțelor Publice, care a spus că trebuie analizat, împreună cu bugetul, propunerile pe care le fac", a declarat, luni, președintele SED Lex, Vasile Marica, la finalul discuțiilor cu reprezentanții MFP. Acesta a menționat că în cadrul noii legi a salarizării unitare salariile angajaților din Finanțe vor scădea cu circa 10-35% "În primul rând vorbim despre legea salarizării și despre faptul că scad salariile. Cred că este foarte clar pentru toată lumea că avem oameni bine pregătiți și care știu cu ce se mănâncă legea salarizării, iar la ora actuală acest protest spontan a făcut să priceapă și MFP, probabil că și în Parlament se va auzi acest ecou, că scad salariile. Cred că niciun parlamentar, nici ministrul Finanțelor, nici ministrul Muncii nu pot fi de acord cu scăderea salariilor, indiferent câți oameni sunt cărora le scad salariile, că sunt 5, că sunt 1.000, că sunt 30, între 10% și 35% este enorm", a spus liderul sindical. Marica a subliniat că protestul declanșat luni dimineața nu a fost organizat de sindicat, ci de către angajații din Finanțe. Un al sindicat din Finanțe, Sindicatul Național al Funcționarilor Publici - SNFP, solicită public următoarele : - Textul actului normativ aflat în momentul de față în Parlament să respecte, în mod obligatoriu, Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016; - definirea familiei ocupaționale și/sau categoriei profesionale în sensul stabilit de Decizia CCR 794/2016 (pct.34); - eliminarea art 35 care prevede „reîncadrarea personalului pe funcții ..”- motivat de faptul că funcțiile deținute au fost ocupate ca urmare a promovăriii unui concurs; - eliminarea articolul potrivit căruia se face evaluarea postului în vederea stabilirea salariului de bază. În actualul cadru legislativ salarizarea este aferent funcției publice și contractuale și nicidecum activităților desfășurate; - menținera drepturilor salariale aflate în plată pentru funcționarii publici sau personalul contractual care, la momentului apariției legii, au salariul mai mare decât cel stabilit prin grila de salarizare; - funcțiile publice să fie salarizate unitar indiferent de instituția din care fac parte și introducerea în textul legii a unei componente salariale aferente activității desfășurate; - micșorarea decalajului valoric dintre funcțiile de stat, teritoriale și locale prin introducerea unui raport just între acestea. SNFP atenționează că în contextul în care palierul politic nu abordează serios și responsabil proiectul legii salarizării unitare există un real pericol ca protestele să se extindă în întreaga administrație publică. Reacția conducerii ANAF "Nemulțumirile sindicatelor sunt legate de legea salarizãrii. Am avut deja discuții cu liderii de sindicat. Le-am ascultat revendicările. Am depus la Guvern propunerile de modificare a legii, în sensul eliminarii discrepanțelor si al menținerii sporului de 15%. În mod onest și deschis suntem în dialog permanent cu aceștia. Le solicit și pe aceasta cale să își reia lucrul și îi asigur cã în calitatea mea de președinte voi face demersurile necesare pentru ca nemulțumirile lor sã fie auzite si sã gãsim soluții în vederea bunei functionãri a activitãții instituției", a declarat dl Bogdan Nicolae Stan, președintele ANAF. Angajații din Finanțe au declanșat luni dimineața un protest spontan la nivel întregii țări, aceștia fiind nemulțumiți de proiectul Legii salarizării bugetare, care prevede scăderi salariale de până la 20% din salariul actual în acest sector.