Ce este anafilaxia? Poate duce la deces în cazul în care nu se intervine medical

anafilaxia

Alergiile sunt reactii anormale ale organismului la substante pe care acesta le considera in mod normal inofensive.

Alergenii pot fi inhalati, inghititi sau pot intra in contact cu pielea. Simptomele specifice alergiilor sunt: scurgerile nazale, senzatia de mancarime a ochilor, lacrimarea ochilor, stranut, mancarime la nivelul pielii, etc. Alergenii care cauzeaza cel mai frecvent astfel de probleme sunt: polenul, mucegaiul, praful, alimentele, parul de animale, muscaturile de insecte, sporii de insecte, virusurile si bacteriile.

Cel mai frecvent sunt intalnite alergiile sezoniere, cum ar fi, de exemplu, febra fanului. Printre manifestarile mai grave ale alergiilor sunt: ameteala, dificultatile de inghitire, greata si constipatia, diareea, eruptiile cutanate, vertijul, varsaturile si alte probleme de sanatate, care pot aparea ca urmare a modului in care organismul trateaza alergenul.

Anafilaxia este o reactie dramatica si periculoasa a sistemului imunitar, la alergeni specifici.

Reactiile si schimbarile bruste ale sistemului imunitar afecteaza sistemul nervos, sistemul cardiovascular si mecanismul de respiratie. Anafilaxia poate determina scaderea tensiunii arteriale si poate provoca umflarea gatului si a limbii, fapt ce va interfera cu respiratia.

Anafilaxia poate duce la deces in cazul in care nu se intervine medical, rapid si daca epinefrina nu este injectata pentru contracararea reactiei. Din fericire, doar cativa alergeni au tendinta de a declansa aceasta reactie grava. In plus, doar un numar mic de persoane poate manifesta anafilaxie.

Alte simptome alergice care se pot transforma in cateva minute, in simptome grave sunt: