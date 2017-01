Alimentele de care să nu te atingi dacă vrei să slăbeşti. Culmea, unele sunt recomandate în dietă!

Dacă vreți să slăbiți, nu trebuie să vă atingeți, sub nicio formă, de următoarele 5 alimente:

1. Mâncare procesată



Orice produs cumpărat de la supermarket conține foarte mulți conservanți. Acestea, de cele mai multe ori, conțin calorii goale care doar că vor fi transformate de organism în depozite de grăsimi însă senzația de sațietate nu va fi de durată plus că organismul nu va primi nutrienții de care are nevoie iar carențele sale se vor traduce printr-o poftă de mâncare crescută sau pentru anumite gusturi: dulce, sărat, gras. Iar satisfacerea acestora nu vor face decât să agraveze problema și să vă facă să vă îngrășați, scrie doctorulzilei.ro.



2. Batoane de cereale



Aportul de fibre trebuie să fie unul constant pe parcursul zilei pentru a avea efectul dorit, acela de reglare a tranzitului intestinal și de stimulare a digestiei. În locul acestor batoane, specialiștii recomandă fructele, legumele sau hummus, de exemplu.



3. Sucuri de orice fel



Chiar și cele făcute acasă, din fructe. Băuturile dulci sunt o sursă importantă de fructoză și trebuie să fiți atenți cu ele atunci când vreți să slăbiți. Un astfel de suc trebuie tratat ca o masă, din cele 5 recomandate pe zi. Așa că mai bine mâncați o gustare din fructe, veți primi astfel, pe lângă aportul de calorii și fructoză, și pe cel de fibre, lucru care nu se mai întâmplă când vorbim despre suc.



Beți doar apă sau ceaiuri neîndulcite



Desigur că de sucuri îmbuteliate nici nu se pune problema, nici măcar cele din categoria fără zahăr. Efectul asupra organismului este același ca în cazul zahărului, de a solicita noi cantități de dulce, deci nou aport de calorii.



4. Fără îndulcitori artificiali și produse dietetice



Explicațiile pe larg, oferite de profesorul Gheorghe Mencinicopschi, în care eu am mare încredere cu tot cu variantele sănătoase de înlocuire a zahărului.



5. Alcool



Alcoolul conține multe calorii dar, chiar și atunci când vorbim despre băuturi cu mai puține calorii, tot vorbim despre un aport care nici măcar nu vine cu o senzație de sațietate. Organismul interpretează alcoolul ca pe o toxină pe care ficatul se va chinui să o elimine.