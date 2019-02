Adevărul despre fasolea neagră. Ce este, de fapt

În afară de faptul că este delicioasă, fasolea neagră are un indice glicemic destul de mic - asta înseamnă că nu creşte nivelul de zahăr din sânge. În plus, este bogată în fibre şi alţi nutrienţi de care organismul are nevoie, iar studiile au arătat că mulţi dintre compuşii activi din aceste boabe pot avea un impact pozitiv asupra sănătăţii.