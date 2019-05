Accident grav pe A1 Bucureşti-Piteşti. Şapte victime, o femeie a murit

Accident grav pe A1

O femeie a murit şi alte cinci persoane au fost transportate la spitale din Bucureşti şi Giurgiu în urma unui accident produs noaptea trecută pe A 1, la kilometrul 23, pe sensul de mers către Piteşti.

Accidentul rutier s-a produs joi, 16 mai, în jurul orei 3.00, pe Autostrada Bucureşti-Piteşti. Au fost implicate două autoturisme.

Salvatorii au fost solicitaţi joi, 16 mai, în jurul orei 3.00 pentru a interveni în cazul unui accident rutier dintre un microbuz şi o dubă.

O femeie a decedat şi alte cinci persoane au fost transportate la spitale din Bucureşti şi Giurgiu în urma unui accident produs pe A 1, la kilometrul 23, pe sensul de mers către Piteşti, informează joi ISU Giurgiu.

"O autospecială cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD precum şi echipaje medicale de la Bucureşti, Ilfov şi două de la Argeş au intervenit pe A 1 în urma impactului între un microbuz şi o dubă. O persoană de sex feminin a decedat, iar alte şase victime au necesitat îngrijiri medicale, dintre care una a refuzat transportul la spital, suferind atac de panică", a declarat joi, presei, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Monalisa Frâncu.

O victimă are politraumatisme, necesită îngrijiri medicale şi a fost transportată la Spitalul Giurgiu, o altă persoană are traumatism toracic şi fractură membru superior, altă victimă este cu traumatisme severe şi a fost transportată la Spitalul Municipal Bucureşti, o alta are traumatism la un membru superior, iar o alta are plagă la unul dintre membrele inferioare.

Starea victimelor, conform ISU Giurgiu: o persoana de sex feminin decedata- 43 ani; o victimă cu politraumatisme - necesită îngrijiri medicale şi se afla în ambulanţa de terapie intensivă, inconştientă 30 ani - sex feminin, preluata de SMURD BIF; o altă persoană cu traumatism toracic şi fractură membru superior - 34 ani, sex masculin; o persoană cu traumatisme severe, transportată la spitalul Municipal - 54 ani sex masculin; o persoană cu traumatism membrul superior- 22 ani, sex masculin; o persoană cu plagă la unul dintre membrele inferioare- 19 ani, sex masculin. o persoană cu atac de panică - 19 ani, sex masculin.