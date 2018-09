Avertismentul unui nutriţionist despre alimentele românilor: "Nu trece o zi fără să mă îngrozesc"

Cum să cheltui mai puţin pe mâncare. Ce poţi face ca să economiseşti. Trucuri care te vor ajuta

Avertismentul unui cunoscut nutriţionist: "Nu trece o zi fără să mă îngrozesc de conținutul exagerat de mare al zahărului din mâncare!".

"Viața noastră devine din ce în ce mai dulce. Nu, nu e o afirmație care să ne bucure, ci una care să ne îngrijoreze, sau mai bine zis să ne strice dinții, la propriu. Pentru că nu trece o zi fără să mă îngrozesc de conținutul exagerat de mare al zahărului din mâncare! Iar mai nou apare din ce în ce mai des pe etichetă termenul de "sirop de glucoză-fructoză", adică produsul vinovat de obezitatea teribilă din America. Nu era zahărul suficient de rău și ieftin, acum ne-am aliniat și noi la tendințele mondiale și folosim siropul de porumb îmbogățit cu fructoză, cea mai cumplită invenție din domeniul alimentar", a afirmat nutriţionistul Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.

"Zahărul ne place, toată lumea știe asta. Însă gustul dulce este cel mai sărac în arome, despre apa cu zahăr nu poți spune decât că e foarte dulce sau mai puțin dulce, alte atribute nu îi poți găsi. Interesant și periculos totodată, este că nu mai putem percepe și evalua intensitatea gustului dulce peste un anumit prag, devine indiferent pentru receptorii noștri dacă într-un produs sunt 4-5 lingurițe de zahăr sau 7-8. Indiferent pentru receptori, dar tragic pentru ficat, deoarece efectul siropului de glucoză-fructoză e similar alcoolului iar pancreasul riscă să fie și el epuizat prin atâta stimulare a secreției de insulină.

Zahărul creează obezitate, îmbătrânește și îmbolnăvește. Iar doza de siguranță este de 4 lingurițe/zi la adulți, adică 20g. Cât de ușor este să depășești această doză? Ei bine, cât ai zice peşte. Pentru că avem 7 lingurițe de zahăr într-un pahar de suc, aproape 3 lingurițe într-un iaurt cu fructe (mic!) și suntem abia la micul dejun. Zahărul are și rol de agent de conservare, frăgezește și intensifică alte arome, deci nu e de mirare să găsim 2 lingurițe/100 g produs în conserve și semipreparate. Însă de la a fi prezent, până la a fi folosit din belșug, abuziv, exagerat, e cale lungă. Mă necăjesc de multe ori văzând că oamenii se feresc de câteva grame de grăsime din smântână sau unt, însă înghit cu nemiluita zahăr, doar pentru că nu sunt atenți la etichete. Fiți liniștiți, până și mie îmi e greu să citesc printre rânduri și încă am surprize neplăcute apropo de conținutul de zahăr din produse. Ca exemplu iată o etichetă de iaurt cu fructe, care la 15g zaharuri % concurează cu înghețata. De precizat că în lapte există 3 % lactoză, o formă de carbohidrați benefică pentru sănătate, care a fost pusă pe nedrept laolaltă cu siropul de glucoză-fructoză sub numele generic de "zaharuri". In traducere asta înseamnă că 100g iaurt cu fructe are 2,5 lingurițe de zahăr supra-adăugat, respectiv 3 lingurițe pentru tot borcănelul de 125g. La "banii" ăștia, eu aș alege înghețata, măcar știu că e un desert. Cealaltă etichetă, nu o să ghiciți, e de la un gem de vișine. Pardon, vreau să spun un sirop de glucoză-fructoză cu gust de vișine, fructele având o prezență de sub 10 % în produs☹️

Nu știu dacă industria alimentară are un argument pentru folosirea unor cantități atât de mari de zahăr în toate produsele, însă știu că noi, consumatorii, avem opțiunea de a nu le mânca. Așa că vă îndemn să citiți etichetele și să evitați noul ingredient ce ne pune în pericol și sănătatea și silueta: siropul de glucoză-fructoză. Nu o să fie ușor, dar merită încercat", a mai scris nutri️onistul.