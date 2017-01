Veste bună pentru românii care vor să îşi deschidă o afacere. Ce va fi GRATUIT, de la 1 februarie

Din februarie începând, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa gratuit, la Registrul Comerţului, o societate cu răspundere limitată (SRL) sau se vor putea constitui ca persoane fizice autorizate (PFA), tot fără costuri. Măsura este inclusă într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial care mai elimină, printre altele, şi timbrul de mediu sau taxa radio-TV.

Eliminarea, de la 1 februarie 2017, a taxelor percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) la constituirea unei entităţi, fie ea cu personalitate juridică (SRL, SRL-debutant etc) sau fără personalitate juridică (PFA, întreprindere individuală/familială) este prevăzută în Legea nr. 1/2016, publicată vineri în Monitorul Oficial, scrie Avocatnet.ro.



Aşadar, de luna viitoare, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa SRL ori PFA gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei entităţi urmând să fie eliminate. În plus, documentul citat include şi eliminarea taxelor percepute pentru înscrierea de menţiuni în Registrul Comerţului, cu scopul „de a încuraja antreprenoriatul şi de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România„.



Vă reamintim că, într-o societate cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50, existând însă şi posibilitatea ca o firmă să aibă un asociat unic, persoană fizică sau juridică. De altfel, o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, iar dacă asociatul unic este şi administrator, acestuia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.



Totodată, capitalul social al unei SRL nu poate fi mai mic de 200 de lei şi se divide în părţi sociale egale, care, la rândul lor, nu pot fi mai mici de 10 lei. În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin adunării generale a asociaţilor.



Pentru a înfiinţa SRL, este nevoie de întocmirea documentaţiei necesare şi depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional. În mod similar trebuie să procedeze şi titularii de PFA, care, înainte de toate, trebuie să îşi rezerve denumirea.