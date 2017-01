Un spion rus bănuit de implicare în atacurile cibernetice din SUA, arestat la Moscova

Autoritatile ruse au arestat sub acuzatia de tradare un oficial de rang inalt in securitate cibernetica din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB). Acesta e banuit de SUA ca ar fi jucat un rol - cheie in supravegherea hackerilor rusi, care au lansat anul trecut numeroase atacuri asupra institutiilor democrate americane in timpul campaniei electorale din Statele Unite, transmite New York Times, citat de Hotnews.ro.

Arestarea lui Serghei Mikhailov reprezinta un eveniment rar pentru puterea rusa, care nu permite ca aparatul de securitate cibernetica sa apara intr-o asemenea maniera in viata publica.

Mikhailov a lucrat pentru Centru de Informatii de Securitate al FSB - ramura de securitate cibernetica a agentiei implicata in operatiunea de hacking a alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Insa, nu este clar daca arestarea oficialului in securitate cibernetica are vreo legatura cu atacurile, care au fortat administratia Obama sa expulzeze 35 de diplomati rusi si sa adopte o noua serie de sanctiuni economice impotriva unor aliati ai Kremlinului.

De asemenea, o a doua persoana arestata in aceeasi operatiune este Ruslan Stoianov, care conduce departamentul de raspuns si de investigatii cibernetice de la Kaspersky Lab. Practic, Stoianov este unul dintre cei mai cunoscuti experti in securitate cibernetica din sectorul privat al Rusiei.