Traian Băsescu iese la ATAC, după ce Igor Dodon i-a retras cetățenia moldovenească

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți, pentru AGERPRES, că a aflat din presă despre faptul că i s-a retras cetățenia moldovenească, susținând că această hotărâre arată că președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, îi este teamă de el.

"Am aflat din presă, nu m-a informat nimeni. Ce părere să am alta decât că un președinte promoscovit retrage cetățenia unui cetățean al Republicii Moldova doar pentru că nu gândește ca el. Or, eu nu o să pot gândi ca un bolșevic niciodată", a afirmat Băsescu.

El a susținut că va analiza posibilitatea de a ataca în instanță această decizie.

"O să văd ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar, conform Constituției, președintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu știu dacă se poate face ceva în instanță. Cert este că lui Dodon îi este teamă, asta arată decizia lui, îi este teamă de Băsescu", a adăugat fostul șef de stat.

Totodată, Băsescu a estimat, pentru deschide.md, că decizia lui Dodon este o decizie politică, una care îl va dezonora, mai târziu.

"Eu nu comentez altfel decât prin prisma faptului că avem viziuni total diferite și că Dodon vrea în continuare o Republică Moldova îngenuncheată sub hegemonia de la Moscova. Eu aș dori o Republică Moldova care să meargă pe drumul european și, de ce nu, o Republică Moldova care să fie unită cu România. Decizia lui Dodon este una strict politică, care în timp o să-l dezonoreze", a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă acest lucru are legătură cu activitatea sa politică, fostul președinte al României a spus "categoric DA". "Pentru că pentru că eu sunt unionist și nu am ce-i face lui Dodon", a adăugat Băsescu.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, marți, decretul pentru retragerea cetățeniei acordate lui Traian Băsescu, dar nu și soției sale, Maria Băsescu.