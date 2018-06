Topul alimentelor cu cele mai puţine calorii. Mănânci oricât fără să te îngraşi!

Dacă în mare majoritatea a timpului te asiguri că alegi hrană preparată sănătos și cu un conținut mare de nutrienți, atunci nu trebuie să îți faci mari griji de momentele de rătăcire pe care orice om le are. Dă-le frâu liber ocazional, răsfață-te și întoarce-te împăcată la planul de bază!

Legumele și verdețurile pot să fie armele tale în lupta cu kilogramele în plus. Acestea sunt sărace în calorii, le poți consuma în cantități mari și nu mai ai cum să simți senzația de foame.



Top 5 cele mai sărace alimente în calorii



5. Pepenele roșu



Este combinație ideală dintre apă și fibre, care conferă o senzație de sațietate cu foarte puține calorii. 100 grame de pepene roșu conțin 30 de calorii și furnizează o cantitate mare de vitamina C. Prin urmare, pepenele roșu se numără printre alimentele sărace în calorii și pe care le poți consuma toată vara fără să-ți faci griji.



4. Conopida



Este o legumă care conferă saţietate, însă cu foarte puţine calorii (100 de grame de conopidă conţin 25 de calorii) şi poate să fie o alegere perfectă pentru persoanele care doresc să scape de kilogramele în plus. Ea furnizează multă vitamină C şi K, fiind mai nutritivă atunci când este consumată în stare crudă sau fiartă puţin la abur.



