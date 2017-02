Tolontan despre violențele din fața Guvernului: Ultrașii sunt infiltrați și controlați

Dacă Ministerul de Interne vrea, ofițerii îi vor depista cu ușurință pe autorii violențelor de la capătul unei zile de proteste pașnice, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan. Acesta mai spune că ultrașii sunt infiltrați și, în anumite cazuri, controlați și există o simbioză între facțiunile dure ale ultrașilor și cluburile de fotbal pe care le susțin.

"Ultrașii din Piața Victoriei nu sunt galeriile echipelor de fotbal.

Dacă o galerie are 3.000 de oameni, ultrașii sunt cîteva sute.

Iar cei violenți alcătuiesc, la rîndu-le, o minoritate în rîndul ultrașilor.

Cu atît mai puțin ultrașii violenți nu sunt reprezentativi pentru mitingul de miercuri

La nivelul mulțimilor care au ieșit în stradă în toată țara, cei cîteva zeci care s-au încăierat cu jandarmii reprezintă 1 la 10.000.

De ce?

Pentru că jandarmii îi cunosc foarte bine pe ultrași.

La deplasări, jandarmii au chiar ofițeri de legătură printre ei. Ofițeri declarați, la vedere, acceptați de către ultrași că n-au încotro.

În toată lumea, forțele de ordine îi fișează și monitorizează pe acești oameni.

Cînd se strîng la manifestări, sportive și nu numai, ei sunt filmați.

Asta pentru că nucleul radical al ultrașilor este vector de risc social. Își construiesc prestigiul prin violență. Se bat între ei, dar se unesc ori de cîte ori înfruntă împreună autoritățile.

Își lansează provocările pe net și se pregătesc din vreme pentru violențe.

Iar acest război, inegal, dintre stat și grupurile reduse numeric și binecunoscute, conține și o doză de coabitare.

Ultrașii sunt infiltrați și, în anumite cazuri, controlați.

De asemenea, există o simbioză între facțiunile dure ale ultrașilor și cluburile de fotbal pe care le susțin.

Jandarmii sunt în posesia mai multor rapoarte care atestă faptul că ultrașii primesc bani, pentru deplasări, regia de dinainte de meciuri și alte costuri, din partea patronilor cluburilor din România.

Din relatările reporterilor Gazetei de la fața locului, în Piața Victoriei au poposit ultrași dinamoviști din PCH, ”Peluza Cătălin Hîldan”, plus steliști și rapidiști", a scris Tolontan.

Ionuț Negoiță, patronul lui Dinamo și fratele primarului PSD, Robert Negoiță a negat că are vreo legătură cu violențele de la proteste: "Nu am nici o legătură cu cei care au creat violențele de aseară!". Ionuț Negoiță susține, pentru Gazeta sporturilor, că "nu sunt în cele mai bune relații cu ultrașii din galerie, e o minciună halucinantă că ar fi fost înaintea manifestației la Hotel RIN". El spune că "nu am nici o legătură cu cei care au creat violențele de aseară!". "Din cîte știu eu, ei au ajuns în Piața Victoriei de la meciul de baschet al lui Dinamo, în nici un caz de la hotelul meu și al fratelui".