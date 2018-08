Toader, explicaţii scandaloase despre mascarada de concurs de la DNA

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a dezvăluit câteva dintre criteriile şi motivele pentru care i-a respins pe cei 4 candidaţi la şefia DNA. Pe Marius Iacob nu putea să-l numească pentru că a coordonat, din poziţia de subaltern al lui Kovesi, şi biroul DNA Ploieşti.

Tudorel Toader, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că în cadrul interviului cu cei patru candidaţi pentru şefia DNA i-a respins pe trei dintre ei care au lucrat anterior în conducerea Direcţiei, afirmând că îi cunoaşte pe toţi personal, dar "alta este aprecierea instituţională".

Ministrul spune că nu îl putea numi în funcţia de procuror-şef al DNA pe fostul adjunct al Laurei Codruţa Kovesi, Marius Iacob, care a scris în proiectul managerial că a coordonat zece strucuri teritoriale ale DNA, printre care şi unitatea de la Ploieşti, unde au lucrat Lucian Onea şi Mircea Negulescu.

"La prima etapa am respins trei dintre dansii care au lucrat in structura din conducerea DNA, eu ii cunosc personal, am zis ca ii apreciez. Cum as fi putut sa-l desemnez pe Marius Iacob la sefia DNA cata vreme el a scris in proiectul de management ca coordonat 10 servicii teritoriale, dintre care unul e Ploiestiul. S-a înscris probabil din dorinţa de a îndrepta ceea ce a stricat în prealabil la DNA Ploieşti sau la altele", a susţinut Toader.

Ministrul Justiției a lăudat-o în schimb pe Elena Iordache, procurorul care l-a inculpat pe Lucian Onea, fostul șef DNA Ploiești. Toader a vorbit despre Elena Iordache când a fost întrebat despre viitorul șef DNA.

„Un exemplu de om integru și profesionist este Elena Iordache, pe care o cunosc, este un om de mare probitate morală și de foarte bună pregătire profesională. Un om dedicat acestei profesii de magistrat. Am deplină încredere în actele domniei sale", a spus Tudorel Toader, miercuri seară, la Antena 3.