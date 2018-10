Supravieţuitoare din Colectiv, mărturie cutremurătoare după 3 ani. Calvarul prin care trece zilnic

Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei din clubul Colectiv, spune, ca majoritatea celor care au reușit să scape cu viață după incendiu și infecțiile din spitale, că România nu s-a schimbat deloc după 3 ani. Degeaba salvatorii intervin repede, dacă nu există locuri in spitale, spune ea, pentru Mediafax. Adina Apostol povestește cum i-a schimbat viața tragedia din clubul Colectiv. Acum duce o luptă continuă pentru a-și recâștiga încrederea în sine și în forțele proprii. Asta pe lângă bătălia zilnică, de Sisif, pentru a se recupera fizic.

"Este data în care mi s-a schimbat viața complet... sau mai bine spus, data în care viața mea a luat-o de la zero, căci am pierdut atât de multe în Colectiv, încât a trebuit și trebuie să lupt în fiecare secundă din acea clipă pentru a recâștiga până și cea mai mică urmă de încredere în forțele proprii și în mine. Sunt internată, asta spune multe cred. Fac operații, bandaje, recuperare, masaj, hidratare, protecție împotriva soarelui. Este foarte obositor, însă simt că este singura cale că să mă pot împăca din nou cu mine, cât de cât..", spune Adina, la trei ani de la tragedia care a marcat-o pentru totdeauna.

Cât despre tratamentele pe care este nevoită să le urmeze în continuare pentru a se face bine, ele costă, povestește tânăra.

"După fiecare operație trebuie să fac masaj pe zona respectivă, să o hidratez foarte mult, să am grijă să nu se usuce, să aplic presiune, compresie prin bandaje sau haine compresive, în funcție de zona operată. Costurile pot ajunge până 2-3.000 de euro pe lună cu tot cu operații și cele necesare după. Mai mult sau mai puțin în funcție de operația făcută. În spitalul în care mă operez eu, se decontează tratamentele, însă durează mult până se fac plățile, de obicei. Uneori primim notificări peste notificări la adresa mea din buletin, însă cei de aici, din Bruxelles, știu cum stă treaba, că se plătește, dar durează.. sunt niște notificări automate, însă în alte clinici, din acest motiv, am fost refuzată, deoarece plățile se fac înainte sau imediat după intervenție, nu după săptămâni sau luni. Deși făcusem dosar pentru plata unor tratamente în Stockholm, de exemplu, nu am putut beneficia pentru că ai noștri nu fac plata decât după multe săptămâni. Am avut tot ce mi-au cerut la dosar, dar degeaba.. am reușit însă cu ajutorul unei companii din România, care m-au sponsorizat, dacă pot spune așa, să merg să mai fac intervenții acolo, fără ajutorul statului român", mărturisește Adina.

A mai venit în țară de câteva ori, pentru câteva zile, însă spune că nu ar mai păși, de exemplu, în Centrul Vechi al Capitalei.

"Este prea greu de trei ani departe de tot ce mă înconjura odată, dar în Centrul Vechi nu am mai pășit.. Am fost doar în locuri care mi s-au părut cât de cât mai sigure, iar acum din obișnuință, mă uit după extinctoare, ieșiri de urgență, uși, geamuri, orice mi-ar putea salva viaț. Și eu am frecventat o dată acele cluburi din Centrul Vechi din subsoluri, însă după ce mi s-a întâmplat, am realizat cât de periculoase pot fi.. Sigur că nu recomand nimănui să le frecventeze.. Patronii sunt cei care ar trebui să muncească și să investească puțin pentru a le face sigure, iar dacă nu pot, să le închidă și eventual să redeschidă în locuri mai okay.. avem și un exemplu.. Clubul Expirat..probabil îi știți povestea. Acum, în Expirat am curaj să merg", a completat Adina.