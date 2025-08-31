Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului – care local pot lua aspect de vijelie, cu rafale de 50–70 km/h – și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50 l/mp”, au precizat meteorologii. Episoade de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării.

Județele vizate de codul galben:

Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj și Vâlcea.