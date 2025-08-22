COD GALBEN
Valabil de la : 22-08-2025 ora 15:45 până la : 22-08-2025 ora 16:30
In zona : Județul Timiş: Făget, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Mănăștiur, Curtea, Pietroasa;
Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (55...60 km/h), grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).
COD PORTOCALIU
Valabil de la : 22-08-2025 ora 14:47 până la : 22-08-2025 ora 16:00
In zona : Județul Satu Mare: Satu Mare, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Supur, Odoreu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Vama, Bogdand, Beltiug, Hodod, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Gherța Mică, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Căuaș, Santău, Homoroade, Pomi, Cehal, Valea Vinului, Terebești, Craidorolț, Săuca, Agriș, Săcășeni;
Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), izolat grindină (sub 2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20...30 l/mp.
