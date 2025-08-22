Piața imobiliară autohtonă continuă să fie surprinzătoare, iar dinamica vânzărilor de apartamente scoate în evidență diferențe notabile. Un studiu de piață arată că bucureștenii reușesc să-și vândă cel mai rapid locuința, în timp ce în alte mari orașe perioada de așteptare este semnificativ mai mare, ajungând chiar și la câteva luni.