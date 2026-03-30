Banat

Vremea va fi schimbătoare pe tot intervalul, cu alternanțe destul de rapide între perioade mai reci și mai calde. La început, temperaturile vor fi sub normal, cu maxime de 8–10 grade, însă din 1 aprilie cresc brusc spre 14 grade și continuă să urce treptat până la 18–20 de grade în jurul datei de 6 aprilie. După acest moment, se va răci ușor, spre medii de aproximativ 16 grade.

Minimele vor fi mai scăzute în primele zile, cu valori de 2–3 grade, apoi vor rămâne relativ constante, între 4 și 8 grade. Ploile vor fi mai frecvente la începutul intervalului, iar ulterior vor apărea doar izolat, cu o probabilitate mai mare din nou după 9 aprilie.

Crișana

Vremea se răcește accentuat la începutul perioadei. Dacă pe 30 martie maximele ajung la 12–14 grade, în ziua următoare scad la 6–8 grade. Din 1 aprilie începe o încălzire, inițial rapidă, apoi treptată, până la 18–20 de grade în jurul datei de 6 aprilie. Spre finalul intervalului, temperaturile se mențin între 16 și 18 grade.

Minimele scad în primele nopți de la 6 la aproximativ 3 grade, apoi rămân între 2 și 6 grade. Ploile apar pe arii extinse la început, după care devin izolate, dar revin ca probabilitate în jurul datelor de 6 și 9 aprilie.

Transilvania

Vremea va avea variații frecvente, mai ales pe timpul zilei. La început, maximele sunt în jur de 14 grade, apoi scad la aproximativ 8 grade pe 31 martie. Din 1 aprilie, temperaturile cresc treptat până la 18 grade în jurul datei de 6 aprilie, după care scad spre 15 grade până la finalul intervalului.

Pe timpul nopții, temperaturile sunt mai stabile, între 0 și 5 grade. Precipitațiile apar pe tot parcursul perioadei, cu intensificări în 31 martie și din nou în jurul datelor de 6 și 9 aprilie.

Maramureș

În primele zile, vremea se răcește rapid, de la maxime de aproximativ 16 grade la 8–10 grade. Apoi urmează o încălzire treptată până la 18 grade în jurul datei de 6 aprilie. După această perioadă, temperaturile variază între 14 și 20 de grade, cu valori mai scăzute la început și la final de interval.

Minimele rămân relativ constante, între 2 și 6 grade. Ploile sunt probabile pe tot intervalul, dar mai extinse la început și în jurul datei de 9 aprilie.

Moldova

Vremea se răcește treptat la început, de la maxime de 14 grade spre 12 grade până în 2 aprilie. Apoi temperaturile cresc până la 18–20 de grade în jurul datei de 6 aprilie. În a doua săptămână, variațiile sunt mici, iar maximele se mențin între 14 și 16 grade. Minimele scad ușor, de la 7 la aproximativ 4 grade. Ploile sunt rare la începutul perioadei, iar probabilitatea de apariție crește ușor spre final.

Dobrogea

Temperaturile vor oscila destul de des. Maximele scad spre 10–12 grade în jurul datei de 2 aprilie, apoi cresc la 16–18 grade, iar în a doua săptămână se stabilizează în jurul a 14 grade. Minimele scad treptat, de la 8 la 6 grade. Precipitațiile apar temporar pe parcursul intervalului, cu șanse mai mari în jurul datelor de 2, 3, 10 și 12 aprilie.

Muntenia

În primele zile, temperaturile se mențin în jurul a 15 grade. Pe 2 aprilie are loc o răcire, cu maxime de aproximativ 12 grade, urmată de o încălzire treptată până la 20 de grade. În a doua săptămână, valorile scad ușor, spre 16 grade. Minimele scad treptat de la 7 la 4 grade. Ploile sunt mai probabile la începutul perioadei, în jurul datelor de 2–3 aprilie și din nou după 10 aprilie.

Oltenia

Vremea va avea alternanțe termice moderate. La început, maximele sunt de 12–14 grade, apoi cresc treptat până la 20 de grade în jurul datei de 6 aprilie. Ulterior, temperaturile scad din nou spre 16 grade. Minimele coboară la început de la 6 la 2 grade, apoi se stabilizează între 4 și 6 grade. Ploile sunt mai probabile în jurul datelor de 2, 3, 9 și 12 aprilie.

La munte

La începutul intervalului, temperaturile scad de la 6 la aproximativ 2 grade, apoi cresc până la 8–10 grade în jurul datei de 6 aprilie. În a doua săptămână, valorile scad din nou spre 6 grade. Minimele rămân negative în majoritatea nopților, cu valori de până la -4 grade. Precipitațiile sunt frecvente pe tot parcursul perioadei, cu intensificări la început și după 10 aprilie.