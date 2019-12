TIFF 2020. Polanski, Deneuve şi Binoche vin în România

"J’accuse/ An Officer and a Spy", noul film al lui Roman Polanski despre afacerea Dreyfus, câştigător al marelui premiu al juriului la Festivalul de la Veneţia, a umplut sălile de cinema din Franţa, dar a redeschis controversa legată de viaţa personală a celebrului regizor, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Opinia publică oscilează între laudele aduse filmului şi performanţei memorabile a lui Jean Dujardin şi noile acuzaţii îndreptate împotriva lui Polanski. "E o lecţie de măiestrie absolută despre cum se face un film istoric", scrie The Guardian.

Celebrităţi franceze aduce şi "La verité", primul film al maestrului Hirokazu Kore-eda realizat în afara Japoniei, într-o altă limbă. "Unul dintre cele mai bune roluri din cariera sa", titrează The Times despre Catherine Deneuve, magistrală în ipostaza de celebritate şi mamă confruntată de propria fiică (Juliette Binoche) după ce îşi publică memoriile. Deneuve a fost distinsă cu premiul pentru întreaga carieră la TIFF, în 2008. "La verité" a deschis anul acesta Festivalul de la Veneţia.