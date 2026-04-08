Defectul septal ventricular este o comunicare între cei doi ventriculi, prin care sângele poate trece din partea stângă în partea dreaptă, crescând fluxul către plămâni. Defectele mici pot fi bine tolerate și chiar se pot închide spontan, în timp ce defectele mari pot duce la simptome, dilatarea inimii și hipertensiune pulmonară dacă nu sunt tratate la timp.

Monitorizarea cardiologică pediatrică stabilește ritmul controalelor și momentul intervenției, dacă aceasta este necesară. Opțiunile includ tratament medicamentos pentru controlul simptomelor și, în anumite cazuri, închiderea defectului chirurgical sau prin proceduri de cardiologie intervențională. Pentru părinți, mesajul important este că prognosticul poate fi foarte bun când diagnosticul și urmărirea sunt făcute corect.

Ai grijă de tine!

