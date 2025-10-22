Potrivit agenției, decizia ar fi fost luată în urma a „numeroase plângeri din partea cetățenilor”, care acuzau Telegram și WhatsApp că ar găzdui infractori care înșală și extorchează bani sau îi atrag în „activități de sabotaj și terorism”.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor a anunțat, de asemenea, că administratorii aplicațiilor de mesagerie au ignorat toate solicitările de a lua măsuri.

Reacția oficială vine după ce, în ultimele zile, Telegram și WhatsApp au suferit mai multe întreruperi majore pe teritoriul rusesc, scrie The Moscow Times.