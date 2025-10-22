Telegram și WhatsApp au fost restricționate parțial în Rusia

Numeroși utilizatori au semnalt probleme de comunicare (foto: Profimedia)
Autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, aflată sub controlul Kremlinului, a început să „restricționeze parțial” funcționarea aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, anunță agenția de stat TASS. Motivul oficial este acela de a "combate infractorii", au transmis oficialii ruși.

Potrivit agenției, decizia ar fi fost luată în urma a „numeroase plângeri din partea cetățenilor”, care acuzau Telegram și WhatsApp că ar găzdui infractori care înșală și extorchează bani sau îi atrag în „activități de sabotaj și terorism”.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor a anunțat, de asemenea, că administratorii aplicațiilor de mesagerie au ignorat toate solicitările de a lua măsuri.

Reacția oficială vine după ce, în ultimele zile, Telegram și WhatsApp au suferit mai multe întreruperi majore pe teritoriul rusesc, scrie The Moscow Times