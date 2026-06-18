Matematicienii au pus pe hârtie „data dispariției omenirii”. Calculul care estimează sfârșitul speciei umane cu o probabilitate de 95%

Publicat 19 iun. 2026, 00:00 Sursă Daily Mail

Una dintre cele mai vechi întrebări care i-a preocupat pe oameni a primit un răspuns surprinzător din partea matematicienilor. Folosind un model statistic cunoscut drept „Argumentul Apocalipsei”, cercetătorii au încercat să estimeze cât timp ar mai putea exista specia umană pe Pământ.

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