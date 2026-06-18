Matematicienii au pus pe hârtie „data dispariției omenirii”. Calculul care estimează sfârșitul speciei umane cu o probabilitate de 95%

Una dintre cele mai vechi întrebări care i-a preocupat pe oameni a primit un răspuns surprinzător din partea matematicienilor. Folosind un model statistic cunoscut drept „Argumentul Apocalipsei”, cercetătorii au încercat să estimeze cât timp ar mai putea exista specia umană pe Pământ.
Rezultatul a atras imediat atenția comunității științifice și a publicului: potrivit calculelor, omenirea ar putea dispărea în aproximativ 17.100 de ani.
Important de precizat este că teoria nu are legătură cu războaiele, pandemiile, impactul unor asteroizi sau alte scenarii catastrofale. Estimarea este realizată exclusiv pe baza probabilităților matematice.
Modelul care încearcă să estimeze viitorul omenirii
Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, modelul pornește de la o ipoteză simplă, dar controversată. Cercetătorii consideră că oamenii care trăiesc în prezent reprezintă un eșantion aleatoriu din totalul tuturor persoanelor care au existat și care vor exista vreodată.
Pe baza acestei idei, matematicienii au încercat să determine câți oameni ar putea face parte din întreaga istorie a speciei umane.
Estimările arată că aproximativ 117 miliarde de oameni s-au născut pe Terra până în prezent.
Pornind de la acest număr, modelul statistic sugerează că populația totală a speciei umane ar putea ajunge, de-a lungul întregii sale existențe, la aproximativ 2,34 trilioane de persoane.
La nivelul actual al natalității, atingerea acestui prag ar necesita aproximativ 17.100 de ani.
Teoria formulată de un astrofizician și popularizată de un filosof
Ipoteza a fost formulată inițial de astrofizicianul Brandon Carter și a devenit cunoscută ulterior prin lucrările filosofului John Leslie.
La baza teoriei se află principiul copernican, potrivit căruia oamenii nu ocupă o poziție specială sau privilegiată în univers.
Aplicat la istoria civilizației umane, acest principiu sugerează că generația actuală nu ar trebui să se afle nici foarte aproape de începutul existenței speciei și nici foarte aproape de finalul acesteia.
Pornind de la această premisă, susținătorii modelului afirmă că există o probabilitate de 95% ca numărul total al oamenilor care vor trăi vreodată să nu depășească semnificativ estimarea calculată.
De ce contestă mulți cercetători această teorie
Chiar dacă modelul a devenit celebru în lumea academică, numeroși specialiști consideră că acesta simplifică excesiv realitatea.
Criticii argumentează că teoria nu ia în calcul o serie de factori care ar putea schimba radical viitorul civilizației.
Printre elementele ignorate se numără progresul tehnologic, dezvoltarea inteligenței artificiale, avansurile din medicină, creșterea speranței de viață sau posibilitatea colonizării altor planete.
Toate aceste aspecte ar putea modifica fundamental evoluția speciei umane și ar face imposibilă o estimare atât de simplificată.
De altfel, chiar autorii unor astfel de studii subliniază că nu vorbim despre o predicție concretă privind sfârșitul lumii, ci despre un exercițiu statistic construit pe baza unor ipoteze matematice.
Un alt studiu vorbește despre o scădere dramatică a populației
În paralel cu această teorie, o cercetare publicată în luna mai de specialiști de la Universitatea din Milano a analizat un scenariu complet diferit.
Studiul a luat în calcul posibilitatea ca degradarea mediului să reducă semnificativ capacitatea planetei de a susține actuala populație globală.
În simularea realizată de cercetători, populația lumii s-ar putea reduce la jumătate până în anul 2064.
Mai mult, modelul matematic indică posibilitatea ca numărul locuitorilor planetei să ajungă la aproximativ două miliarde de persoane.
Autorii au ținut însă să precizeze că rezultatele nu reprezintă o prognoză privind viitorul, ci doar un scenariu teoretic rezultat dintr-o simulare.
Viitorul omenirii rămâne imposibil de prezis cu exactitate
Deși astfel de teorii reușesc să capteze atenția prin concluziile lor spectaculoase, comunitatea științifică atrage atenția că evoluția omenirii depinde de un număr uriaș de variabile.
De la revoluțiile tehnologice și descoperirile medicale până la capacitatea societăților de a gestiona schimbările climatice și provocările globale, viitorul speciei umane rămâne imposibil de calculat cu precizie.
Astfel, cifra de 17.100 de ani nu trebuie privită ca o dată certă a dispariției omenirii, ci ca rezultatul unui model statistic care încearcă să răspundă, prin matematică, la una dintre cele mai fascinante întrebări ale existenței umane.