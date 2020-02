VIDEO | FCSB n-are nevoie de atacant! Vintilă: „Avem o mobilitate mai mare”

Înaintea derby-ului cu Dinamo, antrenorul ‘roș-albaștrilor’, Bogdan Vintilă, a declarat că are tactica necesară pentru ca FCSB să înscrie pe Arena Națională, fără un vârf de careu.

Harlem Gnohere este singurul atacant din lotul FCSB, dar francezul are multe kilograme în plus. Gnohere a intrat în repriza a doua în meciurile cu Voluntari și Clinceni, dar a dezamăgit.

Florinel Coman este golgheterul FCSB și al Ligii 1, cu 11 goluri.

„Vom aborda jocul așa cum le-am abordat pe cele de până acum, cu o mobilitate mai mare în atac. Poți foarte mult să desfaci apărările cu un atacant de careu, dar din păcate nu-l avem. Consider că nu doar așa poate fi desfăcută o apărare.

La meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, dar asta nu este o problemă. În ultimele trei etape, am jucat fără atacant și am reușit să marcăm. Îmi lipsește concentrarea la finalizare, nu un atacant. Am dat doi atacanți în iarnă, nu cred că a fost o greșeală„, a spus Bogdan Vintilă la conferința de presă.

