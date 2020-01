VIDEO EXCLUSIV | Negoiță, apărat de un nume mare din fotbalul românesc! „A băgat destui bani!”

La emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus, Dumitru Dragomir a comentat situația de la Dinamo și a subliniat că Ionuț Negoiță a luat măsurile necesare pentru a evita retrogradarea echipei din Ștefan cel Mare.

Dinamo n-a câștigat niciun trofeu de când administrarea clubului a fost preluată de către Ionut Negoiță, în martie 2013.

„Negoiță ar trebui să fie felicitat! Dinamo ar fi avut soarta Rapidului. Mie mi-a făcut rău, dar am stat și am judecat. Aveau o datorie de 24 de milioane de dolari. I-a șters ANAF-ul, asta datorită fraților Negoiță. S-a zbătut pentru echipa asta. Dar s-a speriat și el… <Eu bag bani și mă înjură niște terchea-berchea>. Dinamo are o galerie formidabilă, dar există câte un mănunchi de spectatori care nu plătesc nici biletul și te înjură. Nici Jandarmeria nu a intervenit la timp ca să stingă treaba asta.”

