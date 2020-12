VIDEO | Bogdan Burcea e convins: ”Trebuie să începem o reconstrucție!”

Reprezentativa feminină de handbal a României a fost învinsă, ieri seara, de selecționata Croației, scor 20-25, la debutul în Grupa Principală II a Campionatului European.

În urma acestui rezultat, ”tricolorele” au ratat șansa de a se califica în semifinalele competiției. Elevele lui Burcea au avut și 4 goluri avans în prima repriză.

Reacțiile după România – Croația:

”Suntem al 4-lea adversar la rând depășit de Croația din punct de vedere al spiritului de care au dat dovadă și al unității de grup. Spiritul este ceea ce ne-a lipsit ieri. Deși au fost încrezătoare fetele înainte de meci, s-a dovedit că nu a fost de ajuns acest lucru.

Am clacat, jocul nostru atât defensiv, cât și ofensiv a fost lipsit de consistență. Nu am arătat nimic care să ne facă să sperăm la un rezultat pozitiv. Am sesizat o stare de agitație, pe care din păcate nu am reușit nici la pauză să o punem la punct, iar rezultatul a fost nefast, dar real.

Aceste sportive ne-au obișnuit cu rezultate și cu un nivel foarte bun, este normal ca așteptările să fie mari din partea tuturor. Trebuie totuși să admitem că este apogeul unei generații, care ne-a adus rezultate deosebite. La acest turneu final, indiferent de condiții, nimeni dintre noi nu s-a prezentat să piardă sau să rescriem recorduri negative, dar dacă vrem să oferim o perspectivă în viitor trebuie să începem o reconstrucție.

Se vede cu ochiul liber că nu am reușit înainte, în pregătire, să facem tot ceea ce ne-am dorit, să acoperim tot ceea ce ar fi trebuit din punct de vedere tactic. Cred că mentalul, mai ales acum, este important pentru ele. Lucrurile bune, chiar dacă puține, trebuie subliniate, fetele trebuie să ridice fruntea sus, să se autoevalueze corect.” – Bogdan Burcea, selecționerul României.

