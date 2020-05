VIDEO | Bergodi, gata de performanță: ”Jucătorii trebuie să se gândească la cel mai înalt obiectiv!”

Tehnicianul italian a pregătit-o ultima dată pe Voluntari în perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019. Bergodi a precizat că principalul obiectiv din contractul cu ”juveții” este participarea în grupele unei competiții europene.

Bergodi așteaptă să își înceapă mandatul la Universitatea Craiova și anunță că vrea să facă performanță cu formația din Bănie. Antrenorul italian speră să le aducă o bucurie suporterilor olteni și să câștige titlul așteptat de 30 de ani.

”Au fost cele mai ciudate două săptămâni, dar au mai fost și alte două luni în Italia. Am petrecut timpul văzând meciurile echipei. Am fost în hotel cu Mirko Pigliacelli, dar nu ne-am văzut. Sunt îmbrăcat deja în alb-albastru, și masca e alb-albastră, cum e la Craiova și la Lazio. Am vorbit cu jucătorii prin mesaje, de pregătire s-a ocupat preparatorul fizic. Nu va fi ușor cu masca pe față, dar va fi mai greu să jucăm fără spectatori. Nu voi schimba ce a făcut bun Cornel Papură, plecăm de la o bază bună, de la un sistem bun, de la niște jucători buni.”

Citește continuarea declarațiilor pe realitateasportiva.net.