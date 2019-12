Un jucător de la FCSB a trecut prin momente cumplite: ”Riscam să îmi pierd viața!”

Juvhel Tsoumou este pe picior de plecare de la vicecampioană, însă nu situația sa de la clubul din Capitală i-a dat bătăi de cap în acest an.

Atacantul și-a pierdut cunoștința după ce a fost lovit puternic de un portar în timpul unui meci din calificările Cupei Africii pe Naţiuni din 2021.

„În ultimele săptămâni, cam de acum o lună, am avut o accidentare de la un meci internaţional, când am jucat în Congo împotriva celor din Guineea Bissau. Mi-a luat cam patru săptămâni să îmi revin şi nu m-am putut antrena. Două săptămâni nu am putut vorbi.

Sunt foarte fericit că Dumnezeu mi-a dat o a doua şansă. După accident mi-a fost foarte greu să revin. Mi-au spus că riscam să îmi pierd viaţa. De aceea nu îmi fac nicio grijă în privinţa acestei situaţii, cea a contractului sau altceva de genul. Eu sunt foarte fericit că sunt sănătos” a dezvăluit Tsoumou.

