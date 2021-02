Considerat unul dintre principalele produse de export ale “roș-albaștrilor”, Octavian Popescu (18 ani) a devenit rapid un jucător exponențial pentru echipa sa, iar odată cu plecarea lui Dennis Man, așteptările pentru acesta au crescut și ele. Tatăl noii “perle” a lui Gigi Becali, Beniamin Popescu, fost fotbalist profesionist la rândul său, a oferit câteva detalii neștiute despre fiul acestuia, mărturisind că este un băiat cuminte și respectuos.

Ulterior, părintele lui Octavian Popescu a vorbit și despre episodul în care fotbalistul de la FCSB a fost acuzat că a înjurat un arbitru și a dezvăluit și cine a fost omul care l-a remarcat pentru prima dată pe băiatul său la o vârstă fragedă.

“Eu ştiam că va fi fotbalist înainte de a se naşte, nici nu mă gândeam ca el să nu joace fotbal. Îmi doream enorm un băiat. Dar nu am tras de el, nu l-am forţat să urmeze această cale, însă are un talent înnăscut. Acum trebuie să fie serios în continuare, dar nu îmi fac griji, pentru că mereu şi-a văzut de treaba lui. E cuminte, aşa cum îl vedeţi şi în teren, chiar dacă am văzut la o emisiune, când domnul Balaj a dat de înţeles că ar fi jignit un arbitru.

L-am sunat imediat şi l-am întrebat dacă i s-a urcat la cap şi a început să se certe cu arbitrii.”

