Țucudean și Chipciu, out din Europa League! Explicațiile lui Petrescu

Antrenorul de 52 de ani i-a adăugat pe lista UEFA, după pauza de iarnă, pe Cristi Manea și pe Vinicius.

„Am văzut o creştere în modul cum s-au pregătit şi Ţucudean şi Chipciu. Chipciu este într-o creştere evidentă. Am vrut să fac un meci amical, dar pe ce teren… Ne gândim să mergem undeva să găsim o bază sportivă ca să ne antrenăm, să găsim un teren încălzit. Mi-aş fi dorit să îi pun pe Chipciu şi pe Ţucudean pe lista UEFA, dar am făcut ce trebuie, nu ce am vrut”, a spus Dan Petrescu la o conferință de presă.

Până la confruntarea cu Sevilla din Europa League, CFR Cluj o va întâlni pe Gaz Metan Mediaș sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.00, în etapa a XXIV-a a Ligii 1.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.