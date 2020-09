Reacția lui Dan Petrescu după ce echipa sa a devenit din nou lider în Liga 1: “Nu suntem mulțumiți”

Cu siguranță, Bursucul a fost încântat că echipa sa nu a mai primit gol, așa cum s-a întâmplata la ultimele cinci confruntări directe de la Giurgiu.

“Când câştigi un meci, indiferent ce s-a întâmplat pe teren, eşti fericit. Au avut ocazii mari, dar cred noi am dominat. Am dat în bară, am dat pe lângă şi am beneficiat de un autogol. Uneori ai noroc, cum a fost azi, uneori ai ghinion, cum a fost cu Dinamo Zagreb.

Burcă e fundaş central de meserie, dar l-am folosit fundaş dreapta şi a făcut-o foarte bine. Am dat o variantă şi la echipa naţională, a fost folosit fundaş dreapta cu Austria şi a jucat foarte bine”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului de aseară.

Clujenii se bat joi cu suedezii de la Djurgarden pentru play-off-ul Europa League.

