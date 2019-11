Mircea Lucescu, mesaj ferm despre venirea la echipa națională!

Mircea Lucescu (74 de ani) nu mai antrenează nicio echipă de club din 2017, când și-a încheiat contractul cu Zenit Sankt Petersburg. A fost selecționerul Turciei între 2017 și 2019.

‘Il Luce’ are în palmares 31 de trofee ca antrenor, dintre care 22 cu Șahtior Donețk (8 campionate, 6 cupe, 7 Supercupe ale Europei, Cupa UEFA). A mai pregătit echipele Corvinul, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș și naționala României.

„La echipa naţională, un om de vârsta mea ar reveni ca un fel de consilier. E momentul antrenorilor tineri, entuziaşti, cu putere de muncă, cu putere de convingere, cu puterea de a sta în urma jucătorilor tineri pentru a-i îndruma pe drumul cel bun.

La naţionala Turciei am avut un alt scop, văd că lumea nu înţelege. M-am dus şi am transformat o echipă care avea o medie de vârstă de peste 30 de ani, 32 de ani. Am făcut o echipă tânără într-un an şi jumătate, vedeţi câţi dintre ei joacă acum. Echipa Turciei are cea mai tânără apărare, jucători pe care i-am descoperit eu, nimeni nu-i vedea. Am avut o relaţie extraordinară cu aceşti jucători tineri. Eu mi-am făcut datoria şi m-am simţit foarte bine.”

