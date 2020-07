Mircea Lucescu gata de o nouă provocare! ”M-aș întoarce la muncă!”

Lucescu a mărturisit că dacă nu ar fi fost pandemia de coronavirus acum s-ar fi aflat în Italia. Il Luce a lăsat de înţeles că ar fi putut prelua banca tehnică a unei echipe din Serie A.

“În momentul de faţă nu pot pleca din România. Aici oamenii au uitat despre Covid-19 şi ne-am întors la statul în casă. Ar fi trebuit să vin în Italia, dar voi vedea ce se va întâmpla pe viitor. Între timp mă gândesc la ce va fi. Sunt puţin mai special, îmi place să îmi asum responsabilitatea şi să construiesc echipe. Dar am nevoie de timp, bineînţeles, pentru că nu este uşor. A transfera anumiţi jucători nu înseamnă că apar şi rezultatele.

Exemplul cel mai bun este Atalanta. Am jucat împotriva ei în urmă cu câţiva ani, când eram la Şahtior Doneţk. E o echipă ofensivă, care a investit într-un proiect şi a avut răbdare. Asta se vede acum. E dificil atunci când schimbi 7-8 jucători în fiecare an. Astfel, dacă voi primi o ofertă de la un club care are astfel de caracteristici, m-aş întoarce la muncă. În caz contrar, nu, nu am nevoie de aşa ceva“, a declarat Mircea Lucescu pentru fcinternews.it.

