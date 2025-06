Juristul clubului armatei a mai afirmat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că latinfundiarul din Pipera vrea să blocheze noua lege a sportului și pentru că dacă Steaua București ar avea câștig de cauză, ar putea fi obligat să returneze suma de 37 de milioane de euro.

"Interesul lui este foarte clar ca această lege să fie de partea lui, asta a urmărit dintotdeauna. Și acum, când știe că el nu ai are marca Steaua, încearcă să ne frâneze să ajungem în liga I. Eu cred că Steaua este un nume foarte mare și nu vreau să ne asociem cu nimeni. De aceea, cea mai bună variantă pe care o văd eu este modificarea legii sportului propusă de deputați AUR", a afirmat Tălpan, în exclusivitate la Realitatea Plus

Acesta a mai explicat că interesul lui Becali privind blocarea noii legi a sporturilor vizează direct anihilarea posibilității ca CSS Steaua să promoveze până în Liga 1. În paralel, mai susține Talpan, Becali face la fel de mari presiune și pe terenul justiției, unde are un alt litigiu cu clubul sportiv al Armatei.

"Dosarul (privind marca "Steaua" - N.R.) nu se mai poate întoarce la Curtea de Apel, dar problema este că inclusiv o serie de magistrați vor să-l ajute pe George Becali. Spun asta pentru că, de exemplu, o decizie a Curții de Apel care a fost foarte prost motivată și a dat câștig de cauză FCSB, a fost redactată de către judecătoare abia după un an și două luni. Acea judecătoare a fost avansată la ICCJ, dar este inadmisibil să se întâmple astfel de lucruri în condițiile în care acest dosar (legat de marca Steaua – N.R.) practic ține în loc acel dosar legat de recuperarea acelui prejudiciului de 37 de milioane de euro.

Eu sunt convins că vom câștiga pentru că am prea multe dovezi și hotărâri pronunțate de către instanțe în favoarea Clubului Sportive al Armatei Steaua, iar Gigi Becali nu va scăpa fără să achite acest prejudiciu, pentru că scopul lui a fost dintotdeauna să ne fure identitatea. El încearcă, în continuare, prin diverse metode, să ne blocheze, am văzut și în presă: cum este posibil să sune, din postura de parlamentar al Românie, pe Elisabeta Lipa, să-l sune pe președintele CJ Timișoara, doar să facă presiune pentru a susține o formă a legii sportului care să fie în favoarea lui," a afirmat Tălpan, în exclusivitate la Realitatea Plus