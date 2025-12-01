Fostul căpitan al echipei naționale, Gheorghe Popescu, a rememorat cu emoție momentele petrecute sub culorile României și a subliniat cât de mult a însemnat pentru el să-și îndeplinească visul de a reprezenta țara pe teren.

„Am crescut cu dorința de a juca pentru România, iar ziua în care am reușit acest lucru a fost una dintre cele mai fericite din viața mea. Mulțumesc pentru toate trăirile pe care mi le-a oferit tricolorul. Să avem grijă de țara noastră, să o iubim și să ne amintim că nicăieri nu e ca acasă. La mulți ani, România!”, a transmis Popescu în mediul online.

Cu 115 selecții în tricoul naționalei, Popescu rămâne unul dintre cei mai respectați fotbaliști români.

La rândul său, Gheorghe Hagi, „Regele” fotbalului românesc, a transmis un mesaj scurt, dar plin de patriotism:

„La mulți ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”

Ambele mesaje au fost rapid distribuite de fani, care le-au transmis celor doi sportivi recunoștința pentru modul în care au dus numele României pe cele mai mari stadioane ale lumii.