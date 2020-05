Fotbalistul supărat pe Gică Hagi: “Nu am primit medalia de campion”

Sud-americanul nu a putut accepta reproșurile Regelui după un meci pierdut cu FCSB. Cei doi au avut un schimb de replici, iar la finalul lui 2016 părțile s-au despărțit.

“Am jucat pe mai multe posturi la Viitorul, unde şi ce mi s-a cerut. La meciul din deplasare cu FCSB am avut o discuţie cu mister Hagi în vestiar, nu ştiu la ce s-a gândit, a fost ceva urât pentru mine, fiindcă am dat 100% pentru Viitorul şi am plecat cu capul sus.

A fost un penalty inventat de arbitru, Adi Popa s-a aruncat şi Hagi s-a supărat că la experienţa mea nu treabuia să fac penalty, a fost o ceartă acolo, amândoi avem carectere puternice şi nu mai puteam continua. Nu am primit nimic, nicio medalie de campion, nu m-a sunat nimeni, dar am jucat numai jumătate de sezon”, a spus Brandan pentru Oltenia TV.

