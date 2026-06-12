Un sfert dintre părinții români își lovesc copiii: mamele aplică mai des pedeapsa fizică, dar tații sunt mai severi

Sursă: Realitatea.net

Deși specialiștii avertizează de ani de zile asupra efectelor negative ale violenței asupra copiilor, pedeapsa fizică rămâne o metodă de disciplinare folosită în multe familii din România. Un studiu recent arată că unul din patru părinți recunoaște că își lovește copilul cel puțin o dată pe săptămână.

Datele fac parte din cercetarea „Când copilăria doare”, realizată de sociologul George Valentin Roman.

Cât de des sunt pedepsiți fizic copiii

Potrivit studiului, 74,3% dintre părinți spun că nu și-au pedepsit fizic copilul în ultima săptămână. Restul recunosc că au recurs la astfel de metode cu diferite frecvențe.

11,6% dintre respondenți spun că și-au lovit copilul o dată într-o săptămână, 8,8% de două-trei ori, 3,3% de patru-șase ori, iar 2% au declarat că au aplicat pedepse fizice de șapte ori sau mai mult într-o singură săptămână.

„Dacă un părinte declară că o dată pe săptămână își lovește copilul, asta înseamnă că o face de cel puțin 50 de ori pe an. Experiențe negative pe care copilul trebuie să le suporte în mod repetat”, a explicat George Valentin Roman, doctor în sociologie.

Mamele lovesc mai des, tații sunt mai duri

Cercetarea arată că mamele recurg mai frecvent la pedeapsa fizică decât tații, în principal pentru că petrec mai mult timp alături de copii. Astfel, 27,5% dintre mame au declarat că folosesc pedeapsa corporală, comparativ cu 22,4% dintre tați. Specialiștii atrag însă atenția că, deși tații recurg mai rar la astfel de metode, pedepsele aplicate de aceștia tind să fie mai severe.

Studiul evidențiază și diferențe importante în funcție de genul copilului. Băieții sunt mult mai expuși pedepselor corporale decât fetele. Potrivit datelor analizate, 74,3% dintre cazurile de pedeapsă fizică îi vizează pe băieți, în timp ce fetele reprezintă 25,7% dintre situații.

Autorii cercetării explică fenomenul prin faptul că mulți părinți consideră că băieții trebuie educați într-un mod mai strict, pentru a corespunde rolului tradițional de protector. În schimb, fetele sunt încurajate mai des să adopte un comportament obedient și să respecte autoritatea adultului.

Specialiștii recomandă metode de educație pozitivă

Sociologul George Valentin Roman subliniază că rezultatele nu arată neapărat că părinții români sunt mai agresivi decât cei din alte țări, ci mai degrabă că mulți adulți nu au avut acces la modele de educație parentală pozitivă.

„Acest lucru nu înseamnă că părinții din România sunt mai agresivi prin natura lor față de copii sau că ne creștem prost copiii, ci că nu am învățat de fapt care sunt practicile acestea parentale pozitive”, a explicat specialistul.

La rândul său, psihologul Alice Ivașcu recomandă părinților să își acorde câteva secunde pentru a se calma înainte de a reacționa impulsiv.

„Înainte de a ridica vocea, de a ridica mâna, de a pierde controlul în fața copilului, ar fi de dorit să luăm o pauză de 10 secunde, să ne calmăm puțin. Să ne gândim că lucrurile spuse cu calm și cu răbdare întotdeauna vor avea mai mult efect”, a spus aceasta.

Pedepsele devin mai severe odată cu vârsta copilului

Un alt rezultat al cercetării arată că severitatea pedepselor corporale crește pe măsură ce copiii înaintează în vârstă.

Studiul „Când copilăria doare” face parte dintr-o teză de doctorat care a fost premiată de Societatea Sociologilor din România și analizează impactul experiențelor negative din copilărie asupra dezvoltării celor mici.