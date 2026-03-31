Românii din Marea Britanie, loviți în plin de criza energiei. Facturile de electricitate sar în aer, estimările sunt de coșmar

Experții avertizează că scumpirile pot fi mult mai mari (Profiemdia)

Criza de pe piața energiei din Marea Britanie îi va lovi în plin pe consumatori. Experții avertizează că facturile la electricitate și gaze vor crește cu aproape o cincime începând din luna iulie, odată cu actualizarea plafonului de preț stabilit de autoritatea de reglementare.

Potrivit estimărilor Cornwall Insight, scumpirea ar urma să fie de 288 de lire pe an, adică aproximativ 18% peste nivelul actual. Anunțul vine chiar înainte ca reducerea temporară a facturilor, programată pentru 1 aprilie, să intre în vigoare, scrie Metro.

Specialiștii explică faptul că atacurile din Orientul Mijlociu, avarierea infrastructurii energetice și blocajele din Strâmtoarea Hormuz au dus la creșterea accelerată a prețurilor angro. „O parte din scumpire este deja inevitabilă”, avertizează analiștii.

Guvernul britanic spune că măsurile adoptate vor menține facturile mai mici până la finalul lunii iunie, însă recunoaște că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot afecta costul vieții în următoarele luni. Ministrul pentru Consumatori de Energie afirmă că executivul este pregătit să intervină dacă situația o va impune.

 