Potrivit estimărilor Cornwall Insight, scumpirea ar urma să fie de 288 de lire pe an, adică aproximativ 18% peste nivelul actual. Anunțul vine chiar înainte ca reducerea temporară a facturilor, programată pentru 1 aprilie, să intre în vigoare, scrie Metro.

Specialiștii explică faptul că atacurile din Orientul Mijlociu, avarierea infrastructurii energetice și blocajele din Strâmtoarea Hormuz au dus la creșterea accelerată a prețurilor angro. „O parte din scumpire este deja inevitabilă”, avertizează analiștii.

Guvernul britanic spune că măsurile adoptate vor menține facturile mai mici până la finalul lunii iunie, însă recunoaște că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot afecta costul vieții în următoarele luni. Ministrul pentru Consumatori de Energie afirmă că executivul este pregătit să intervină dacă situația o va impune.