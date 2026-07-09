Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță! Decizia CNA de întrerupere a emisiei Televiziunii Poporului, suspendată de judecători

Publicat 9 iul. 2026, 17:47 Actualizat 9 iul. 2026, 17:48 Sursă Realitatea PLUS

Victorie de ultimă oră în justiție pentru Realitatea Plus, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis întreruperea emisiei timp de 3 ore. În aceste momente, magistrații de la Curtea de Apel București au decis suspendarea deciziei CNA.

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