Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță! Decizia CNA de întrerupere a emisiei Televiziunii Poporului, suspendată de judecători

Victorie de ultimă oră în justiție pentru Realitatea Plus, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis întreruperea emisiei timp de 3 ore. În aceste momente, magistrații de la Curtea de Apel București au decis suspendarea deciziei CNA.
Decizia Curții de Apel București este executorie
”Admite cererea de suspendare. (...) Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei de obiect şi inadmisibilităţii invocate de pârât. Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA din data de 07.07.2026 prin care a stabilit în sarcina PHG MEDIA INVEST SRL pentru postul Realitatea Plus ,, obligaţia radiodifuzorului de a difuza în intervalul orar 18.00-21.00 timp de 3 ore numai textul deciziei de sancţionare,,. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal”, se arată în hotărârea instanței.
Ioan Georgescu, avocatul Realitatea PLUS, a afirmat, la scrut timp după decizia CAB, că ”este a treia oară în acest an când instanța de judecată intervine și suspendă deciziile abuzive ale Consiliului Național al Audiovizualului. Chiar precedentele două decizii au fost luate în luna mai 2026, dacă nu mă înșel”.
Potrivit avocatului,”este clar că sunt niște decizii abuzive, pentru că, în condițiile în care, în această procedură a suspendării, instanța nu intră în evaluarea fondului cauzei, ci, cum spunem noi, juriștii, „pipăie” fondul cauzei, adică doar verifică existența unei aparențe de nelegalitate în ceea ce privește decizia, actul administrativ sancționator”.
”Și astăzi, ca și în cele două dăți precedente, Curtea de Apel București a constatat că decizia Consiliului Național este una abuzivă, cel puțin în aparență, nelegală, și a decis suspendarea acesteia.
Este un lucru bun, pentru că acestea au fost și concluziile noastre. Astăzi, în instanță, n-am fost singur. Am pledat împreună cu colegul meu, domnul avocat Matei Ștefănescu. Pot să spun că ne-am completat unul pe celălalt foarte bine și am reușit să convingem instanța de judecată să ne acorde această suspendare, în condițiile în care CNA, în ședința din 7 iulie, a dispus întreruperea emisiei postului pentru încă trei ore”, a declarat avocatul la Realitatea PLUS.
”Am invocat încălcarea dreptului la apărare”
Avocatul Ioan Georgescu a explicat că, în instanță, a invocat încălcarea dreptului postului de televiziune Realitatea PLUS la apărare în ședințele CNA.
”Am invocat acolo încălcarea dreptului la apărare, lucru asupra căruia i-am avertizat chiar în ședința din 7 iulie. Le-am spus că, pentru a ne exercita dreptul la apărare, trebuie să fim încunoștințați cu privire la acuzațiile care ne sunt aduse, așa cum este normal, de altfel.
Consiliul ne-a răspuns neaplicat. Chiar doamna Rusu, vreau să menționez, a spus că este absurd ceea ce solicităm, și anume să le cerem să ne spună care sunt acuzațiile.
Practic, noi suntem în ședințele Consiliului Național, deși trebuie să participăm la ele, cam degeaba, pentru că, în esență, ni se transmit niște rapoarte de monitorizare în care sunt subliniate aspectele pe care dumnealor le consideră relevante. Unele dintre acestea pot constitui contravenții, altele nu sunt contravenții și nici nu pot fi considerate astfel.
Sunt niște aberații. Nu vreau să intru în detalii și bănuiesc că nu aveți timp, dar, în esență, da, este un lucru bun. Iată, justiția funcționează. Am avut dintotdeauna încredere în justiție și iată că, până acum, aceasta nu m-a dezamăgit”, a mai spus avocatul.