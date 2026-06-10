Notar din București, trimis în judecată pentru neplata unor taxe și impozite de aproape 1,5 milioane de euro

Un notar public din București a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că nu a virat la bugetul statului mai multe taxe și contribuții fiscale, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, notarul este cercetat în stare de libertate pentru infracțiunea de reținere și neplată, respectiv încasare și neplată, în termenul prevăzut de lege, a unor impozite și contribuții obligatorii. Procurorii au reținut forma continuată a infracțiunii, fiind identificate 46 de acte materiale.

Acuzațiile formulate de procurori

Anchetatorii susțin că, în perioada iulie 2022 – iunie 2025, notarul, care administra și societatea profesională notarială în cadrul căreia își desfășura activitatea, ar fi încasat anumite obligații fiscale fără a le transfera către stat în termenul legal de 60 de zile de la scadență.

Conform rechizitoriului, acesta ar fi omis să plătească:

impozitul aferent veniturilor rezultate din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în valoare de 7.053.774 lei;

impozitul pe veniturile din salarii, în sumă de 60.081 lei;

contribuția de asigurări sociale (CAS), în valoare de 255.850 lei;

contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în valoare de 102.340 lei.

Valoarea totală a obligațiilor fiscale neachitate este estimată la 7.472.045 lei.

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Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului

Pentru a garanta recuperarea sumelor datorate, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de inculpat, inclusiv asupra bunurilor aduse ca aport în cadrul societății profesionale notariale.

De asemenea, au fost blocate toate conturile bancare existente și viitoare ale acestuia, prin măsura popririi.

Valoarea totală pentru care au fost dispuse măsurile asigurătorii se ridică la 8.540.272 lei. Această sumă include:

7.472.045 lei reprezentând obligațiile fiscale principale;

1.068.227 lei reprezentând accesorii fiscale (dobânzi și penalități).

Dosarul urmează să fie judecat de instanța competentă, iar notarul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.