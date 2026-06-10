Lovitură pentru amatorii de chilipiruri. ANAF închide magazinele fizice unde vindea bunuri confiscate. Unde se mută vânzările

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește închiderea magazinelor fizice prin care erau comercializate bunuri confiscate sau intrate în proprietatea statului, într-un proces amplu de digitalizare a activității de valorificare a acestora.

Decizia vine în contextul în care instituția consideră că vânzările offline nu mai sunt eficiente din punct de vedere economic, iar sistemul online oferă o transparență mai mare și acces extins pentru cumpărători.

Toate bunurile vor fi vândute, în viitor, exclusiv prin platforma electronică e-Licitații, dezvoltată de Fisc pentru organizarea de licitații online.

Doar câteva magazine mai funcționează la nivel național

Potrivit oficialilor ANAF, în prezent mai există aproximativ șapte magazine fizice în care sunt valorificate bunuri confiscate, însă activitatea acestora urmează să fie redusă treptat până la închidere.

Secretarul general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, a declarat că doar unul dintre aceste puncte, cel din Sibiu, ar mai justifica într-o anumită măsură menținerea activității.

„Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a transmis acesta, potrivit informațiilor prezentate de instituție.

Magazinele funcționează în prezent în orașe precum Sibiu, Brașov, București, Galați, Timișoara, Târgu Jiu și Târgoviște, însă acestea vor fi închise gradual pe măsură ce activitatea se mută în mediul digital.

e-Licitații devine principala platformă de vânzare a bunurilor confiscate

În locul magazinelor tradiționale, ANAF va utiliza platforma e-Licitații, lansată la finalul lunii martie 2026, unde sunt organizate proceduri de vânzare online pentru bunuri confiscate sau executate silit.

Prin intermediul acestei platforme, statul urmărește să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor și să reducă costurile administrative asociate funcționării magazinelor fizice.

Încasări de peste 15 milioane de lei în primele luni

Rezultatele inițiale ale platformei au fost unul dintre principalele argumente pentru accelerarea procesului de digitalizare.

În doar două luni de funcționare, e-Licitații a generat încasări de peste 15 milioane de lei. În același timp, alte sume importante au fost recuperate de la contribuabili care au achitat datoriile pentru a evita scoaterea bunurilor la licitație.

Datele oficiale arată că platforma a înregistrat peste 1,7 milioane de vizitatori și zeci de milioane de accesări într-un interval scurt de timp, ceea ce indică un interes ridicat pentru acest tip de vânzări.

Posibil magazin online cu vânzare directă în viitor

Pe lângă sistemul actual de licitații, ANAF ia în calcul dezvoltarea unei secțiuni suplimentare în platformă, care ar permite vânzarea directă a bunurilor la preț fix, similar unui magazin online clasic, cu livrare prin curier.

Totuși, această variantă nu poate fi implementată în prezent, din cauza lipsei de resurse financiare și a procedurilor administrative complexe necesare unei astfel de schimbări.

Angajații magazinelor vor fi redistribuiți

Odată cu închiderea magazinelor fizice, angajații care lucrează în aceste structuri nu vor fi concediați. Aceștia vor fi redistribuiți către activități legate de gestionarea și valorificarea bunurilor în mediul online, în cadrul noii infrastructuri digitale a ANAF.