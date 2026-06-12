Infotrafic: Ploaia reduce vizibilitatea pe numeroase drumuri din țară. Circulație restricționată pe A10 după un accident

Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române anunță că, vineri dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții dificile pe mai multe artere din țară, din cauza precipitațiilor, care în unele zone au caracter torențial și afectează vizibilitatea șoferilor.

Totodată, circulația este restricționată pe Autostrada A10, pe sensul de mers Turda – Sebeș, în zona localității Bogata din județul Cluj, unde s-a produs un accident rutier.

Potrivit polițiștilor, la kilometrul 66 al autostrăzii, două ansambluri de vehicule au fost implicate într-o coliziune. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite. Traficul se desfășoară dirijat pe prima bandă, iar reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 08:00.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Centrului Infotrafic atrag atenția asupra riscurilor generate de carosabilul umed și de vizibilitatea redusă.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiecare manevră în trafic trebuie efectuată numai după o asigurare temeinică. Atunci când vizibilitatea în oglinzi este afectată de ploaie, utilizarea luminilor de către ceilalți participanți la trafic contribuie la reducerea riscului de accidente provocate de schimbarea direcției de mers fără o asigurare corespunzătoare”, au transmis polițiștii rutieri.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față, să se asigure cu atenție înaintea oricărei manevre și să evite depășirile sau schimbările bruște de direcție. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adopte un stil de condus preventiv și să își adapteze permanent comportamentul la condițiile de drum și de vreme.