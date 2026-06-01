Cum este sărbătorită Ziua Copilului în București. Ghidul complet de 1 iunie

Ziua Copilului este sărbătorită în numeroase locații din Capitală.

Sectorul 1: Orașul copiilor în șapte locații

Cel mai amplu program local – Sectorul 1 Animat – e împrăștiat în șapte puncte. Toate, pe 1 iunie, între 10 dimineata și 9 seara. Toate cu acces gratuit.

Parcul Bazilescu și Strada Copilului concentrează cele mai multe activități. În Parcul Bazilescu se deschide ”Orașul meseriilor”, un traseu cu misiuni practice, de la matematică și robotică la muzică și teatru. Cine termină cele mai multe misiuni primește diplome, medalii și premii. Strada Copilului, chiar lângă parc, se închide circulației și devine loc de joacă pentru copii.

Cantonul Băneasa – sport: baschet, volei, mini-fotbal, trambuline, badminton, ping-pong și tir cu arcul, plus activități cu Federația Română de Scrabble și de Ciclism.

Zona Dorobanți, Strada Radu Beller – aici se deschide cinema în aer liber și se închide traficul între Piața Dorobanți și Strada Aviator Popa Marin.

Piața Amzei – inima artistică: ateliere de pictură, desen, modelaj și face painting, spectacole ale Teatrului Ion Creangă, magie, baloane, expoziții florale și cursuri gratuite de robotică la hub-ul deGalben. Pe scenă, elevi ai liceelor vocaționale și un moment central cu 500 de copii în corul Cantus Mundi.

Piața Matache – teatru stradal, recitaluri acustice, dans public, ateliere de olărit și reciclare artistică, plus food truck-uri și producători locali.

Banu Manta nr. 9, fix în curtea Primăriei Sectorului 1 – aici vor fi experiențe VR, cursuri de robotică, magie și jocuri interactive, demonstrații cu FC Rapid și proiecții de film din arhiva TVR.

Sectorul 2: Parcul Florilor și Parcul Tei

În Parcul Florilor , între 10:00 și 13:00, va avea loc un spectacol interactiv de magie, vor fi ateliere, face painting, statui vivante și personaje pe picioroange. Parcul Tei găzduiește ”Magia Copilăriei”, cu teatru, muzică, dans și ateliere creative, organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu.

Sectorul 3: cele două festivaluri mari ale orașului

1uniFEST , în Parcul IOR. Este festivalul organizat de Itsy Bitsy FM, de la 9 dimineața la 10 seara, cu sute de activități gratuite: ateliere, teatru, dans, magie, sport și proiecții de film. Seara se încheie cu cinema în aer liber.

Festivalul Copiilor, la Hala Laminor . Pe 1 iunie, între 11:00 și 20:00, vor fi ateliere, jocuri, sport și concert Alex Velea. Acces liber la ”Șut la poartă”, karaoke, caricaturi, șah gigant, arcade, tenis de masă și badminton.

Sectorul 5: strada Bârcă

Strada Bârcă e închisă circulației și devine zonă de joacă și sport pentru copii.

Primăria Sectorului 5 concentrează programul de Ziua Copilului într-un singur loc: Parcul Sebastian. Pe 1 iunie, copiii vor avea acces la activități recreative și educative organizate simultan în mai multe zone tematice.

Vor fi 15 zone din parc dedicate jocurilor, atelierelor și activităților pentru copii, într-un format compact și ușor de parcurs într-o singură zi.

Sectorul 6: KIDSFEST, în patru parcuri

Primăria Sectorului 6 organizează „KidsFest” simultan în Parcul Liniei, Parcul Crângași, Parcul Drumul Taberei și Parcul ANL Brâncuși. Concret: în Parcul Liniei, între 10:00 și 16:00, vor fi ateliere creative, muzicale și de astrofizică, tombolă și photo corner. În Parcul Crângași, tot de la 10:00 la 16:00, vor avea loc ateliere de croitorie, teatru interactiv și spectacol pentru copii. Iar în Parcul Drumul Taberei, de la 10:00 la 17:00, va avea loc un concurs de talente, urmat de DJ Music între 17:30 și 18:30. Acces liber în toate cele 4 parcuri.

Instituțiile își deschid porțile

Palatul Parlamentului. Camera Deputaților organizează ”Porți deschise” între 10:00 și 17:00, cu intrare gratuită pe la intrarea C1, dinspre Bulevardul Națiunile Unite. Se pot vizita sala de plen și Galeria de Onoare, cu demonstrații de drone, simulatoare de zbor, magie și teatru.

Micii fani ai fotbalului pot vedea pe viu Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua acum 40 de ani, iar pe parcursul zilei sunt anunțate și prezențe-surpriză din lumea sportului. Afară, spectacolul e tehnologic: MAI și MApN aduc elicoptere, drone, simulatoare de zbor și căști VR, cu demonstrații și un survol aerian pregătit special pentru copii. Iar pentru cei care vor să pună mâna, nu doar să se uite, există ”Orășelul circulației rutiere”, cu lecții de siguranță rutieră și online, o expoziție de mașini tunate și automobile de competiție, plus un food court amenajat în curtea dinspre Parcul Izvor.

Administrația Prezidențială organizează luni, 1 iunie, începând cu ora 10:00, o serie de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Copilului, care se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni.

Muzee, teatre și biblioteci

La Muzeul ”Grigore Antipa”, copiii intră gratuit la expoziția permanentă între 10:00 și 19:00. Iar în grădina din spate, de la 10:00 la 17:00, vor fi baloane de săpun, desene pe asfalt și ateliere de șah, robotică și chimie.

La Opera Comică pentru Copii continuă Festivalul Opera Copiilor. Muzeul Copiilor se redeschide cu expoziții interactive, iar la Biblioteca Metropolitană ”Mihail Sadoveanu”, 1 Iunie printre povești începe la ora 11:00. Tot azi, porți deschise la Televiziunea Română, cu activități, spectacole și concert.

Gratis prin oraș cu Bucharest City Tour

Pe 1 iunie, toți copiii și adolescenții până în 18 ani călătoresc gratuit pe linia turistică Bucharest City Tour.