Copiii care au ajuns, marti seara, la Spitalul Marie Curie sunt transferati chiar la această oră înapoi la Centrul Nicolae Robănescu din Capitală. De la Robănescu au fost transferati in total 110 copii in urma exploziei la un transformator electric urmată de un incendiu. La Marie Curie erau internați, miercuri dimineata, doar 75 de copii, in timp ce alti 11 au ales să plece acasă după ce au fost evaluați de medici.