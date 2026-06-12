Capcana din supermarketuri. Prețuri în creștere dar ingredientele de calitate dispar din alimentele românilor
Capcana din supermarketuri
Românii sunt loviți din două direcții atunci când merg la cumpărături. Pe lângă prețurile care cresc constant, multe produse de bază ajung să fie mai mici sau să conțină ingrediente de proastă calitate.
Experții în protecția consumatorilor avertizează că marile branduri și lanțurile de magazine aplică strategii comerciale discrete care afectează direct buzunarul și sănătatea fiecărui om de rând.
În spatele ambalajelor colorate se ascund strategii financiare dure folosite de industria supermarketurilor pentru a-și menține profiturile uriașe în perioadele de inflația crescută.
Astfel, unele produse au acum o cantitate mai mică decât înainte, chiar dacă ambalajul arată aproape la fel. La prima vedere diferența este greu de observat, însă consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceiași bani.
Rețete modificate
În alte cazuri, rețetele sunt modificate. Ingrediente mai scumpe și mai bune sunt înlocuite cu variante mai ieftine pentru a reduce costurile de producție.
Experții avertizează că aceste schimbări afectează direct bugetul familiilor, dar și sănătatea. Oamenii ajung să cheltuiască mai mult atunci când merg la cumpărături, în același timp, să primească produse mai puține sau mai puțin calitative.
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