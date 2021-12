O porţie de broccoli (91 g) conţine doar 30.9 calorii şi asigură un procent de 9 % din necesarul zilnic de fibre (DZR). Datorită efectului tuturor nutrienţilor, consumul de broccoli poate stimula repararea ADN-ului în celule şi le poate opri să devină canceroase, reduce riscul unui atac de cord prin stimularea capacităţii organismului de a lupta împotriva deteriorării celulelor şi ajută la reducerea arsurilor la stomac şi a altor boli asociate, cauzate de infecţii bacteriene.

"O cească cu aceste bucheţele verzi oferă aproximativ 74 mg de calciu, împreună cu 120 mg de vitamina C care va ajuta corpul să absoarbă mai usor calciul. Broccoli conţine de asemenea, mari cantităţi de vitamina K, vitamina A, acid folic şi fibre. Broccoli este un aliment cu proprietăţi uluitoare, este foarte bogat în vitamine şi minerale, unele dintre ele rar întâlnite în alte legume. Broccoli conţine glucide, vitamina A, C, în catitati cu totul speciale. În 200 de grame de broccoli se găseşte mai multă vitamina C decât într-o portocală. Broccoli este o excelentă sursă de vitamine din grupul B, acid folic si minerale precum calciu, magneziu, mangan, fier, potasiu, zinc, seleniu, fosfor, dar şi sulf şi preţioasă vitamina K”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.