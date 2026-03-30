Procedura care redeschide arterele inimii

Angioplastia coronariană cu stent este o procedură prin care o arteră coronară îngustată este lărgită cu ajutorul unui balonaș, apoi este menținută deschisă prin plasarea unui stent. Intervenția se face, de regulă, printr-o arteră de la mână sau picior, fără incizii mari, sub ghidaj radiologic, și poate fi utilizată atât în urgențe precum infarctul miocardic, cât și programat, în boala coronariană stabilă.

După procedură, tratamentul și monitorizarea rămân esențiale: medicația antiagregantă se administrează conform recomandării, iar controlul factorilor de risc, fumatul, hipertensiunea arterială, valorile mari ale colesterolului, diabetul zaharat, scade riscul de evenimente viitoare.

