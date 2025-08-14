Medici care fac minuni. Teste genetice pentru tratamentul personalizat al cancerului

În prezent, prin Programul Național de Cancer, pacienții din România au acces gratuit la testări genetice pentru cancerul de sân, cancerul de ovar, cancerul colorectal și cancerul pulmonar. Pentru o acuratețe foarte mare a rezultatelor, este important ca astfel de testări să fie efectuate de personal specializat într-un laborator de genetică dotat cu echipamente moderne și cu rezultate de mare încredere.

De ce este importantă testarea genetică în stabilirea tratamentului personalizat în cancer, când este indicată și cum se realizează, aflăm de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, coordonatoarea Departamentului de Genetică Medicală SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.