Astfel, recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral este foarte importantă. Dacă observați o asimetrie a feței sau colțul gurii căzut într-o parte, dificultate sau imposibilitate de a ridica unul sau ambele brațe sau vorbire incoerentă și greu de înțeles, atunci există riscul ca persoana în cauză să fi suferit un AVC. Într-o astfel de situație, timpul este foarte important. Apelarea numărului unic de urgență și transportarea persoanei afectate la spital sunt esențiale.

Cum pot fi recunoscute semnele și simptomele unui atac cerebral și ce trebuie făcut în cazul unui AVC, aflăm de la Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR.

