Medici care fac minuni. Cum recunoaștem semnele unui accident vascular cerebral

Accidentul vascular cerebral este o urgență absolută, în care pacientul trebuie să ajungă fără întârziere într-un centru pregătit să asigure managementul unor astfel de situații. Apariția unui AVC se însoțește de un risc ridicat de mortalitate, dar și de dezvoltare a unor complicații severe, cu sechele neurologice pe termen lung, dacă nu se intervine la timp.

Astfel, recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral este foarte importantă. Dacă observați o asimetrie a feței sau colțul gurii căzut într-o parte, dificultate sau imposibilitate de a ridica unul sau ambele brațe sau vorbire incoerentă și greu de înțeles, atunci există riscul ca persoana în cauză să fi suferit un AVC. Într-o astfel de situație, timpul este foarte important. Apelarea numărului unic de urgență și transportarea persoanei afectate la spital sunt esențiale.

Cum pot fi recunoscute semnele și simptomele unui atac cerebral și ce trebuie făcut în cazul unui AVC, aflăm de la Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR.

