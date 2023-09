Datorită conţinutului bogat de antioxidanţi (quercitină, kaempferol, luteină şi betacaroten), fasolea verde anihilează efectele negative ale radicalilor liberi şi previne dezvoltarea tumorilor canceroase, scrie click.ro

De asemenea, fasolea păstăi conține din belșug vitamina K, cu rol important în menţinerea sănătăţii sistemului osos. Totodată, în compoziția păstăilor verzi regăsim și vitaminele B5, B6 şi PP care împiedică pierderile de calciu din oase, combătând astfel osteoporoza. Calciul care se găsește în fasolea verde, este, de asemenea, important în prevenirea deteriorării oaselor și a osteoporozei. Mai mult chiar, fasolea verde este o sursă de siliciu, care este un element cheie în regenerarea oaselor și în sănătatea totală a oaselor

Conținut mare de fibre și proteine

Fasolea verde este recunoscută pentru benefeciile pe care le aduce organismului. Are un conținut bogat de proteine și fibre, o serie bogată de vitamine, atât liposolubile cât și hidrosolubile (vitamina A, provitamina A (beta caroten), gama din complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K), minerale (calciu, fier, potasiu, magneziu, cupru, chiar și fosfor etc.) și acizi grași omega 3.

Păstăile de fasole verde au rol diuretic, previn retenția de apă și facilitează eliminarea toxinelor, fiind mai ușor de digerat. Au puține calorii (doar 31 kcal per 100gr) și un conținut relevant de fibre alimentare (3,4 gr în 100 gr de fasole). Drept urmare, această legumă este un aliment optim pentru pierderea în greutate, dar și pentru o mai bună digestie.

Reglează tranzitul intestinal

Fibra din fasolea verde îmbunătățește digestia și reglează tranzitul intestinal, contribuind astfel la o digestie sănătoasă și la prevenirea constipației. De asemenea, fasolea verde este o sursă bună de proteine vegetale, care sunt esențiale pentru menținerea unei diete echilibrate și sănătoase.