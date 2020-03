Coronavirus. Stare de urgenţă în Palestina, pentru 30 de zile. Au fost confirmate şapte cazuri de infectare cu COVID-19

Decretul de stare de urgenta a fost anunţat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la câteva ore după ce oficialii au închis Biserica Naşterii din Betleem, locul în care, potrivit tradiţiei creştine, s-a născut Iisus, şi au interzis prezenţa turiştilor străini în hotelurile din Cisiordania, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters

"Am decis să declarăm o stare de urgenţă în toate zonele palestiniene pentru a face faţă pericolului coronavirusului şi a împiedica răspândirea acestuia", a spus Shtayyeh, citind din decret.

Shtayyeh a declarat că Abbas i-a acordat autoritate deplină de a supraveghea punerea în aplicare a decretului şi că, în consecinţă, a decis să închidă toate şcolile, colegiile şi grădiniţele şi să anuleze rezervările făcute de turişti străini.

Ministrul Sanatatii, Mai Al-Kaileh, a anuntat cele 7 cazuri confirmate dupa examinarea unui numar de 20 de persoane ce lucreaza la un hotel din Cisiordaniaa ocupata. In perioada 23-27 februarie, a stat la hotel un grup de turisti din Grecia, dintre care cativa au fost depistati pozitiv cu COVID-19 la revenirea in Republica Elena.

Cei sapte palestinieni au fost pusi in carantina, potrivit autoritatilor palestiniene.

Coronavirus in lume. Epidemia de coronavirus s-a raspandit in mai mult de 80 de tari la nivel global si mai mult de 95.000 de oameni sunt infectatiI, cei mai multi in China. De la izbucnirea epidemiei in decembrie 2019, in orasul chinez Wuhan, pana in prezent, au murit 3.200 de oameni, majoritatea in China.

In ultimele doua saptamani, in timp ce numarul celor infectati din China scade, creste numarul cazurilor confirmate in restul lumii. In Europa, Italia este principalul focar, aici murind deja 148 de oameni. In continentul american,, in SUA au murit deja 11 oameni, 10 in Washington si unul in California.